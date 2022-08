METEO ITALIA – temporali sparsi su alcune regioni per il transito di una goccia fredda in quota, vediamo dove

Situazione attuale ed evoluzione prossime ore in Italia

Come anticipato nei giorni scorsi il Mediterraneo centrale sarà nelle prossime ore ancora sede di aria più fresca in quota. Questa porterà condizioni meteo instabili in Italia con piogge e temporali sparsi che interesseranno soprattutto le regioni meridionali, risultando localmente anche intensi. Tempo asciutto al momento su tutta la Penisola ma entro il pomeriggio ci attendiamo sviluppo di nuvolosità a partire dai rilievi con acquazzoni e temporali soprattutto su Campania, Molise, Basilicata e Sicilia. Fenomeni più isolati possibili anche al Centro.

Temperature in media e caldo senza eccessi, più fresco al Sud

Nel corso dei prossimi giorni il transito di una goccia d’aria fredda in quota manterrà le temperature in linea con le medie del periodo su buona parte dell’Italia. Addirittura al Sud oltre a condizioni meteo instabili avremo anche valori leggermente al di sotto delle medie. Temperature massime che fino a Venerdì saranno intorno ai +32/34 gradi su gran parte del Centro-Nord, anche qualcosa meno al Sud Italia.

Maggiore instabilità nel weekend anche sulle regioni del Centro-Nord

Con l’arrivo dell’ultimo weekend di agosto la struttura anticiclonica presente tra Europa e Mediterraneo centrale potrebbe scricchiolare un po’, avremo soprattutto un calo dei valori di geopotenziale in quota. La giornata di Sabato potrebbe dunque vedere condizioni meteo più instabili con temporali in formazione soprattutto su Alpi e Appennino ma in sconfinamento poi anche verso pianure e coste. Piuttosto simile anche la giornata di Domenica, dunque un ultimo weekend di agosto tra sole e temporali.

Tendenza meteo: tra fine agosto e inizio settembre maltempo o caldo?

Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano per l’inizio della prossima settimana una nuova rimonta dell’anticiclone verso il Mediterraneo. Temperature che dopo il weekend potrebbero dunque salire un po’, anche se non si vede al momento alcuna ondata di caldo significativa, condizioni meteo che potrebbero comunque rimanere localmente instabili specie sulle regioni centro-settentrionali. Impossibile al momento arrivare con una tendenza meteo fino all’inizio di settembre in quanto la distanza temporale è troppo elevata.

