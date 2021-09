METEO ITALIA – ultimi aggiornamenti che confermano un intenso peggioramento autunnale, ecco quando

Settembre anonimo ma un peggioramento autunnale potrebbe prepararsi

Prima decade di settembre piuttosto anonima sotto il profilo meteo per l’Italia. L’anticiclone che domina sull’Europa centrale porta tempo in prevalenza asciutto ma la presenza di una goccia d’aria più fredda in quota tra Sud Italia e Balcani innesca ancora la formazione di temporali pomeridiani a tratti anche intensi. Anche sotto il profilo termico non abbiamo grandi variazioni con valori che restano per lo più nelle medie del periodo. Possibile peggioramento autunnale però entro metà mese.

Temporali e acquazzoni sparsi nei prossimi giorni, ecco su quali regioni

Precipitazioni anche intense che non sono mancate anche nella giornata di ieri soprattutto al Sud, ed in particolare su Sicilia e Calabria. La presenza di aria più fresca in quota tra Italia e Grecia porterà condizioni meteo localmente instabili anche oggi e nei prossimi giorni. Nel pomeriggio odierno piogge e temporali sparsi interesseranno soprattutto Basilicata, Calabria, Sicilia, zone interne della Campania e Puglia meridionale. Locali fenomeni anche sul’arco alpino e tra Lazio e Abruzzo. Fenomeni anche domani e Venerdì soprattutto sulle Isole Maggiori.

Meteo weekend: ancora una goccia fredda, ancora temporali?

Anticiclone ancora spostato verso l’Atlantico nel corso del secondo weekend di settembre con l’Italia scoperta e ancora in balia delle correnti più fresche e instabili in quota. Giornata di Sabato con fenomeni che interesseranno prima le Isole Maggiori e poi anche le zone interne del Centro-Nord risultando a carattere di acquazzone o temporale. Condizioni meteo localmente instabili anche Domenica con precipitazioni più intense all’estremo Sud. Fenomeni possibili comunque anche su Alpi e Appennino centrale. Intenso peggioramento meteo per la prossima settimana.

