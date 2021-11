METEO – ITALIA verso un nuovo RIBALTONE, via l’ANTICICLONE torna il MALTEMPO!

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il weekend si appresta verso la sua conclusione con tempo ancora mediamente stabile sull’Italia, ma con l’anticiclone in decisa flessione. Una potente area altopressoria sta prendendo forma sul medio-alto Atlantico, favorendo la discesa di una saccatura dalla Scandinavia verso l’Europa occidentale, responsabile del ritorno del maltempo nei prossimi giorni sul nostro Paese.

Meteo sull’Italia: le nebbie hanno le ore contate, da ovest arriva una perturbazione

Meteo Italia – Cede l’anticiclone sull’Italia. Nebbie e nubi basse ancora presenti, in questa seconda parte di giornata, sulla Val Padana e coste del medio-alto versante Adriatico, ma in graduale innalzamento. Da ovest, infatti, avanza una perturbazione con nubi in transito sulla Sardegna, responsabili delle prime deboli piogge. La nuvolosità è attesa in deciso aumento anche sui settori tirrenici e sulla Sicilia con occasionali piogge in arrivo tra la sera e la prossima notte. Schiarite ancora ampie sono presenti sulle Alpi e sui settori ionici, ma con nubi in aumento nel corso del pomeriggio. Temperature miti al sud e Sicilia, dove localmente si raggiungono i +19/+20°C, mentre sulla Pianura Padana le nebbie e le nubi basse limitano l’aumento termico con valori non oltre i +8/+9°C.

Via le nebbie, domani torna il maltempo

Ultime ore in compagnia delle nebbie, da domani sarà il turno di nubi e piogge che ci terranno compagnia probabilmente fino al termine del mese di novembre. La prossima settimana, infatti, sarà caratterizzata dal passaggio di diversi impulsi atlantici, responsabili di condizioni meteo a tratti perturbate, specie lungo il versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori. Tornerà la neve lungo l’Arco Alpino, localmente al di sotto dei 1500 metri, poi tra la fine di novembre e l’avvio di dicembre non è esclusa una breve fase più invernale con neve anche sull’Appennino.