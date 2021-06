METEO ITALIA: verso un WEEKEND più CALDO e soleggiato ma attenzione a seguire

Ancora qualche temporale nelle prossime ore, ecco dove

L’alta pressione guadagna terreno sull’Europa centro-occidentale ed in parte anche sulla nostra Penisola, dove però le condizioni meteo saranno ancora localmente instabili. Anche ieri non sono mancati temporali intensi e locali nubifragi specie sulle regioni del Sud Italia. Nel corso delle prossime ore ancora nuvolosità in sviluppo su Alpi e lungo la dorsale Appenninica con fenomeni che sconfineranno anche su Pianura Padana e settori tirrenici. Generale miglioramento tra la sera e la notte e soprattutto in vista del weekend.

Alta pressione nel weekend con più sole e più caldo quasi per tutti

Situazione sinottica sul vecchio continente che nel secondo weekend di giugno vedrà un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana estendersi sull’Europa centro-occidentale con valori al suolo intorno a 1025 hPa. Condizioni meteo più stabili in Italia soprattutto al Centro-Nord dove le temperature saranno in aumento e inizierà la prima vera ondata di caldo di questa estate. Attenzione invece alle regioni del Sud dove non mancherà qualche temporale pomeridiano a causa delle correnti fresche in quota dai quadranti nord-orientali. Molta incertezza sull’evoluzione meteo della prossima settimana.

Temperature in aumento oltre i +30 gradi, vediamo quando

Temperature che tra il weekend e la prossima settimana dovrebbero salire al di sopra delle medie del periodo di qualche grado, prima al Centro-Nord e poi anche al Sud Italia. Massime tra Sabato e Domenica fino a +32-34 gradi specie su Emilia Romagna, zone interne dei Toscana e Lazio, Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. Nella seconda parte della settimana il caldo dovrebbe invece accentuarsi al Sud con valori anche di +36/37 gradi a causa di un prefrontale che invece porterebbe portare temporali intensi al Nord.

CONTINUA A LEGGERE