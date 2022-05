METEO ITALIA – Weekend INSTABILE a seguire brusco attacco dell’ESTATE, con temperature elevate

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo in Italia risultano pienamente stabili, salvo la presenza di nubi basse sulle coste della Liguria e sui settori Tirrenici meridionali; prossime ore caratterizzate da possibili rovesci e temporali anche se localizzati alle zone montane e pedemontane, specie del nord Italia. Qualche rovescio sarà possibile anche sui rilievi della Calabria.

Previsioni meteo per oggi

Al mattino isolate piogge sulle Alpi orientali, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali attesi sull’arco Alpino, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata residui fenomeni su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti verso le pianure. AL CENTRO: Al mattino cieli del tutto soleggiati; nubi basse sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche nube in più in Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli sereni con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici. Al pomeriggio instabilità sui rilievi della Calabria, soleggiato altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. a causa di qualche infiltrazione umida prevista in quota. Vediamo perché. AL NORD:Al mattino cieli del tutto soleggiati; nubi basse sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche nube in più in Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Verso il fine settimana lavremo maggiore instabilità al nord Italia a causa di qualche infiltrazione umida prevista in quota. Vediamo perché.

Weekend caratterizzato da instabilità, ecco dove

Meteo weekend – Nel fine settimana complice una flessione della circolazione atmosferica alle latitudini centro europee, avremo maggiori infiltrazioni d’aria umida in quota sull’arco Alpino qui saranno possibili temporali e rovesci in sconfinamento anche sulle zone di pianura. Sul resto della penisola il tempo risulterà stabile con cieli sereni e qualche innocuo addensamento sui settori montani. Sulle coste Tirreniche si potrà riscontrare la presenza di nubi basse di tipo avvettivo, in formazione alla sera ed in dissolvimento alle prime ore del mattino. Infine, nella terza settimana di maggio avremo una nuova avvezione d’aria calda che porterà la colonnina di mercurio a salire ulteriormente.

Avvezione sub-tropicale per la prossima settimana, con temperature in aumento

Tendenza meteo – I modelli matematici concordano per l’inaugurazione di un periodo ancora più caldo grazie ad un maggiore contributo d’aria sub-tropicale in avvezione sull’Italia. Sebbene il periodo potrebbe subire ancora variazioni previsionali, le temperature potrebbero aumentare ulteriormente in Italia con valori massimi anche oltre i +30°C. Ancora presto per fornire ulteriori dettagli e per questo motivo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

