METEO – L’AUTUNNO RUGGISCE e ANNIENTA l’ANTICICLONE, ecco la tendenza fino a NOVEMBRE

Prossimi giorni instabili sull’Italia

Dopo un temporaneo miglioramento in atto da questo pomeriggio, a partire già dalle primissime ore della notte di domani giovedì 21 ottobre le condizioni meteo torneranno a peggiorare a partire dalla Liguria. Il maltempo tuttavia tenderà ad espandersi anche ad altri settori del nord (scopri quali) e sull’alta Toscana, dove i fenomeni si manifesteranno anche in maniera intensa localmente. Per venerdì 22 il fronte instabile traslerà verso meridione e si azionerà sul centro Italia, colpendo soprattutto il versante tirrenico e interessando parzialmente anche il basso Tirreno con possibili blandi rovesci.

Weekend in compagnia del maltempo

L’afflusso persistente di correnti più fredde e instabili provenienti dai quadranti nordorientali alimenterà nel weekend una ciclogenesi sul Mediterraneo meridionale che andrebbe a causare un peggioramento evidente delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni meridionali, interessando parzialmente anche quelle centrali nella giornata di sabato 23 ottobre. Possibili fenomeni intensi per domenica 24 al meridione (scopri dove).

Nuovo impulso perturbato ad inizio prossima settimana

Dopo che l’Italia si scinderà in due dal punto di vista meteorologico nel weekend, con maltempo sulle regioni centro-meridionali e stabilità su quelle settentrionali, un nuovo impulso perturbato di natura atlantica potrebbe prepararsi ad interessare la nostra Penisola già dall’inizio della prossima settimana, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale evoluzione andrebbe a rinnovare le condizioni di instabilità sullo stivale, aprendo peraltro una fase perturbata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.