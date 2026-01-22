Meteo – L’Inverno non molla, nuovo peggioramento alle porte, con neve finanche in pianura: ecco dove

Tempo in miglioramento al sud, peggiora in Sardegna

Nonostante un quadro generalmente in miglioramento, in particolare sulle regioni meridionali, la Protezione Civile ha comunque diffuso un’allerta per oggi a causa del maltempo degli scorsi giorni dovuti al passaggio del ciclone Harry e dei terreni ancora saturi d’acqua. Un nuovo peggioramento sta comunque coinvolgendo in queste ore la Sardegna, dove si attivano piogge e occasionali temporali, con temperature che, mediamente, in Italia, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Saccatura polare in affondo verso il Mediterraneo

Il peggioramento che si evidenzia in queste ore sulla Sardegna e che è in procinto di espandersi anche sulla Liguria occidentale, dove i fiocchi scenderanno fino a quote collinari, è dovuto all’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima verso il bacino del Mediterraneo. Ciò si traduce anche in nuvolosità in netto aumento in serata sulle regioni nordoccidentali del nostro Paese.

Prossime ore con fiocchi fino in collina sull’Appennino ligure, a quote più alte sulle Alpi occidentali sponda estera

Nel corso delle prossime ore, mentre i rovesci continueranno ad azionarsi sulla Sardegna, essi raggiungeranno anche la Liguria occidentale, dove i fiocchi scenderanno fino a quote collinari e più precisamente fin sui 500/600 metri. Più alta invece la quota sulle Alpi occidentali, specie di sponda estera, dove la neve non scenderà al di sotto degli 800/1.000 metri. Le condizioni meteo si manterranno relativamente migliori altrove, nonostante cieli piuttosto nuvolosi al nordovest.

Maltempo in estensione per domani con neve fino in pianura al nordovest e medio Tirreno entro sera

Il peggioramento si estenderà nella giornata di domani venerdì 23 gennaio raggiungendo tutto o buona parte del nordovest, dove le temperature subiranno una graduale diminuzione. I rovesci inizieranno con pioggia, ma potranno girare a neve entro sera fino a quote pianeggianti o prossime alla pianura. Il maltempo, inoltre, raggiungerà anche il medio Tirreno, con possibili temporali e neve a quote nettamente superiori e mai più in basso dei 1.300/1.600 metri, ad eccezione dell’Appennino Tosco-Emiliano.

