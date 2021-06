METEO – L’ITALIA PIOMBA nelle grinfie dell’ANTICICLONE AFRICANO, TEMPERATURE fino a +35°C, ecco i dettagli

L’estate meteorologica parte con tempo stabile, ma con clima tutt’altro che estivo

L’estate meteorologica subentrata quest’oggi come ogni anno nell’emisfero boreale è partita sul nostro Paese in maniera buona, ma non ottimale, o come vorrebbe la stagione estiva. Se infatti il tempo sull’Italia appare generalmente stabile, il clima appare comunque molto mite e gradevole, ma con temperature che spesso si mostrano inferiori alla media del periodo, specie sulle regioni settentrionali. Questo a causa di una circolazione depressionaria centrata sul settore balcanico e che porta qualche effetto anche sulla nostra Penisola.

Domani torna il maltempo in settori specifici italiani

Il generale bel tempo è tuttavia destinato a durare poco, proprio a causa della persistenza di una circolazione instabile presente sulla Penisola balcanica e nella giornata di domani mercoledì 2 giugno, nonché Festa della Repubblica, provocherà un peggioramento delle condizioni meteo sullo stivale. Tale peggioramento si manifesterà in due distinti lassi di tempo: uno in nottata e l’altro nel pomeriggio, interessando settori diversi, ma molto specifici (scopri quali).

Poi è la volta dell’Anticiclone

A seguito del maltempo che interesserà l’Italia nella giornata di domani, a partire da quella di giovedì 3 giugno l’elevazione dell’Anticiclone africano si farà strada sul Mediterraneo centrale e interesserà la nostra Penisola, dove oltre a portare condizioni di generale bel tempo, sarà responsabile anche di un aumento delle temperature, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, che si allineeranno maggiormente alla media del periodo, in alcuni casi superandola.

