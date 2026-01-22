Meteo – Weekend roboante con piogge, temporali e neve a quote molto basse e fino in pianura in arrivo! I dettagli

Relativo e temporaneo miglioramento al sud

Un relativo quanto temporaneo miglioramento è in avanzamento in queste ore sulle regioni meridionali, duramente provate dal maltempo degli scorsi giorni dovuto al passaggio del ciclone Harry e dove i fenomeni sono attualmente in esaurimento. Infatti, già in queste ore, nuovi rovesci e occasionali temporali si attivano sulla Sardegna, a causa dell’avanzamento di un’altra saccatura depressionaria, questa volta di origine polare marittima.

Prossime ore con rovesci in estensione sulla Liguria occidentale

Le prossime ore vedranno l’estensione del maltempo sulla Liguria occidentale, dove peraltro si attiverà qualche nevicata a partire da quote collinari e più precisamente dai 500/600 metri. Piogge e possibili temporali continueranno invece ad originarsi sulla Sardegna, mentre altrove, nonostante nuvolosità compatta in transito specie al nordovest, le condizioni meteo si manterranno ancora relativamente migliori, con temperature che confermeranno di base i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Doppio impulso perturbato tra domani e il Weekend

Il maltempo si estenderà ulteriormente nella giornata di domani venerdì 23 gennaio, andando a colpire il nordovest ed entro sera il medio Tirreno. Tale peggioramento darà vita ad un doppio impulso perturbato, entrambi di stampo polare marittimo, che porterà i suoi effetti fino al Weekend e anche leggermente oltre. La quota neve, che già inizialmente si attesterà a basse quote, entro sera potrebbe raggiungere la pianura al nordovest.

Nuovo passaggio perturbato nella seconda parte di sabato

Entro il Weekend il maltempo interesserà, in maniera sparsa, tutto il Paese. Piogge e temporali localmente intensi si attiveranno in special modo lungo il versante tirrenico, non escludendo totalmente anche quello adriatico. Le temperature subiranno mediamente una diminuzione anche al centro-sud, con la quota neve che raggiungerà al più valori di bassa montagna sull’Appennino centrale. Neve che invece potrà scendere fino in pianura in Piemonte e a quote molto basse in generale al nord nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio.

