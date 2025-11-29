Meteo – Lieve peggioramento in arrivo nel prosieguo del Weekend con qualche rovescio in transito: i dettagli

Tempo via via più stabile sull’Italia

Le condizioni meteo risultano quest’oggi via via più stabili e asciutte sulla nostra Penisola grazie all’allontanamento della circolazione depressionaria che va oggi a posizionarsi sul settore balcanico, con ultimi rovesci che hanno colpito quest’oggi le aree più meridionali dello stivale. Sul resto del Paese, invece, il tempo risulta visibilmente stabile e asciutto fin dalle prime ore della notte odierna, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Allerta meteo della Protezione Civile

Sebbene i rovesci quest’oggi siano stati solo residuali e abbiano colpito settori circoscritti della nostra Penisola, la Protezione Civile non ha comunque avuto remore nel diffondere ieri una nuova allerta valida per oggi per alcuni settori della Penisola stessa. Attualmente, le condizioni meteo appaiono comunque in miglioramento e tale miglioramento sarà confermato anche nel corso delle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prossime ore con generale stabilità e relativo bel tempo

Le prossime ore vedranno un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, accompagnato dall’avanzamento di schiarite quantomeno parziali, ma spesso piuttosto ampie, anche nelle aree coinvolte dall’instabilità nella prima parte di oggi. Stando pertanto anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, oltre a risultare generalmente stabile, la serata odierna si contrassegnerà per la presenza di cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con clima tipicamente invernale, seppur senza eccessi.

Lieve peggioramento in arrivo per domani

Un lieve peggioramento arriverà a coinvolgere una parte del nostro Paese nella giornata di domani domenica 30 novembre, in particolare a partire dal pomeriggio con il sopraggiungere della nuvolosità a tratti anche piuttosto consistente sui settori più occidentali a causa del nuovo avvicinamento delle correnti più umide e instabili sul bacino del Mediterraneo centrale. Queste permetteranno l’ingresso di qualche rovescio sulla Liguria, mentre sul resto d’Italia le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature sostanzialmente invariate.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.