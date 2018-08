Meteo Live: bel tempo prevalente in Italia salvo locali temporali pomeridiani sui settori interni della penisola.

METEO LIVE: mattinata soleggiata in Italia salvo nubi in transito sulla Lombardia e isole maggiori, temporali pomeridiani sui settori interni – 7 Agosto 2018 – Qualche nube in transito la troviamo durante queste prime ore del mattino sulle regioni più settentrionali, Toscana e isole maggiori ma senza precipitazioni associate. Sul resto dell’ Italia invece splende il sole e lo farà ancora nelle prossime ore della giornata lungo le coste. Sui settori interni peninsulari invece troveremo nubi convettive in rapido sviluppo dal primo pomeriggio e possibili acquazzoni o temporali associati ad iniziare dalle Alpi e dall’ Appennino e in sconfinamento sui settori limitrofi. Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna saranno le regioni più interessate dai temporali pomeridiani nei settori interni. In serata qualche pioggia attesa anche tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. I fenomeni saranno in esaurimento ovunque entro la serata o nottata e i cieli si presenteranno di nuovo sereni o al più irregolarmente nuvolosi. […]