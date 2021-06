METEO – LIVE TEMPORALI, Centro Italia maggiormente interessato

Instabilità pomeridiana con temporali anche di forte intensità

Continua la fase instabile in questa settimana di giugno sulla Penisola Italiana. I temporali pomeridiani continuano ad essere i padroni delle condizioni meteo da Nord a Sud, come successo anche nella giornata di ieri. Proprio nella giornata di ieri un violento temporale, a carattere di nubifragio, ha colpito la Capitale con circa 70 mm di pioggia sui quartieri nord-occidentali, causando allagamenti e molti danni.

Temporali attesi anche nella giornata odierna

Le correnti fresche in quota combinate con il transito di una goccia fredda sul Tirreno, stanno portando alla formazione di temporali soprattutto sulle regioni tirreniche e la Sardegna. In mattinata dei temporali si sono abbattuti sulla Calabria meridionale e nel messinese. In questo momento degli intensi temporali si stanno abbattendo sulla Campania a ridosso del Vesuvio, sono già caduti circa 20 mm in meno di un’ora. Un altro violento temporale sta colpendo in Ciociaria le zone di Alatri, dove il temporale è iniziato dopo le 14,00 ed ha già scaricato più di 20 mm mentre un altro violento temporale sta colpendo le zone tra Rieti e Terni, e dalle immagini radar sembrerebbe a carattere di nubifragio.

Temporali intensi anche nei prossimi giorni, vediamo dove

Al momento sono soprattutto le regioni del Centro Italia, specie il versante tirrenico e la Sardegna a vedere i temporali più forti, ma non mancano anche su Alpi e Prealpi e pianure circostanti. I prossimi giorni non dovrebbero essere molto diversi da quello odierno, con l’instabilità pomeridiana che fa da padrona grazie alle correnti fresche in quota. Quindi anche tra domani e venerdì avremo ancora temporali soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi.

