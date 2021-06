METEO WEEKEND – Graduale miglioramento nel FINE SETTIMANA a partire dalle regioni settentrionali. Anche le TEMPERATURE torneranno a salire con valori oltre i 30°C. Ecco la TENDENZA

Correnti instabili da nord-ovest sull’Italia e il Mediterraneo

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Continua la fase instabile sulla Penisola Italiana con vari minimi in quota in arrivo dalla Francia ed aria fresca sempre in quota che porta instabilità pomeridiana. Nella giornata di ieri si sono verificati violenti temporali anche a carattere di nubifragio, come ad esempio quello che si è abbattuto sulla città con locali allagamenti. Il flusso di correnti nord-occidentali sta anche mantenendo le temperature contenute, senza ondate di calore particolari e questo avverrà ancora per alcuni giorni.

Anche oggi sarà protagonista l’instabilità pomeridiana

Nella giornata odierna la goccia fredda protagonista di ieri si sta spostando verso sud-est e sta portando nella mattinata intensi temporali tra la Calabria e la Sicilia orientale, mentre le condizioni meteo risultano più stabili sul resto del Paese. Nel frattempo una nuova goccia fredda è in arrivo sul Tirreno ad est della Sardegna. Infatti nelle ore pomeridiane sono previste piogge sulle regione tirreniche e sulle Isole Maggiori, anche a carattere di temporale specie sulla Sardegna. Anche al Nord non mancheranno le precipitazioni, specie sull’arco alpino con acquazzoni sparsi. In serata avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo, con residui piovaschi su Calabria e Sicilia settentrionale.

L’instabilità insiste anche nella giornata di domani

Nella giornata di domani giovedì 10 giugno il minimo in quota scivolerà verso sud-est ed il promontorio anticiclonico presente sull’Europa occidentale inizierà ad interessare parzialmente le regioni centro-settentrionali stabilizzando un po’ l’atmosfera ma le correnti settentrionali in quota continueranno a favorire l’attività termo-convettiva nelle ore più calde. Quindi anche nella giornata di domani avremo al mattino piogge tra Calabria e Sicilia mentre nelle ore pomeridiane l’instabilità sarà presente su tutto il Paese con precipitazioni sulle aree a ridosso dei rilievi, con locali sconfinamenti sulle pianure. Miglioramenti poi dalla serata. Andiamo ora a vedere la tendenza meteo per i giorni del weekend.

