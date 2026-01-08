Meteo – Maggiore stabilità in Italia con qualche rovescio nuovamente in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Tempo più stabile sull’Italia quest’oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano relativamente più stabili e asciutte rispetto a quelle che hanno coinvolto l’Italia ieri, quando peraltro la neve è scesa a quote anche molto basse sulle regioni centro-meridionali. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto alle precedenti 24 ore, rimanendo su valori tipicamente invernali.

Rovesci residuali in alcune zone del sud nella prima parte di oggi

La prima parte della giornata odierna ha comunque visto qualche eccezione di residuale maltempo su alcune delle regioni più meridionali del Paese, per le quali la Protezione Civile aveva diffuso ieri un’allerta valida per oggi. Il contesto climatico appare pienamente invernale in Italia, con temperature che si attestano ovunque su valori inferiori alla media di riferimento, anche di diversi gradi.

Prossime ore con nuovo peggioramento tra Sicilia e Calabria tirrenica

Le prossime ore vedranno un nuovo iniziale peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e rovesci torneranno a fare ingresso in particolare tra la Sicilia e la Calabria tirrenica con fenomeni perlopiù deboli o moderati, mentre altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo, si assisterà ancora a relativa stabilità e bel tempo.

Prevalente stabilità in serata in Italia, con temperature in nuovo aumento

In serata le condizioni meteo si manterranno di conseguenza stabili e asciutte sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, nonostante il passaggio di nuvolosità a tratti anche consistente in particolare sulle regioni settentrionali. Le temperature, in questo contesto, subiranno un nuovo e primo aumento su valori che si avvicinano maggiormente alla media di riferimento con clima sempre e comunque invernale.

