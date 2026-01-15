Meteo – Qualche piovasco in atto e altri in arrivo in Italia nelle prossime ore: i dettagli

Fase stabile, ma con qualche piovasco

Un campo di Alta pressione di origine azzorriana ha recuperato da qualche giorno sul Mediterraneo centrale, assicurando una fase decisamente più stabile e asciutta. Tuttavia, non sono di tanto in tanto mancati piovaschi in particolare sull’alto versante tirrenico, alimentati da un flusso di correnti più umide in risalita dai quadranti sudoccidentali e spinti dalla presenza di una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo occidentale.

Qualche piovasco anche quest’oggi

Qualche piovasco riguarda la nostra Penisola anche nella giornata odierna e si centra principalmente tra la Toscana e la Liguria. I rovesci, oltre ad essere piuttosto deboli, appaiono anche isolati, con cumulati complessivi che restano altrettanto deboli. Le condizioni meteo appaiono invece relativamente migliori altrove, con temperature che peraltro si attestano su valori superiori alla media di riferimento.

Prossime ore con ulteriori piovaschi in vista

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola nelle prossime ore rimarranno prevalentemente stabili e asciutte, con gli effetti dell’Anticiclone ancora dominanti sul bacino del Mediterraneo stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, persisteranno isolati piovaschi nelle medesime aree del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piovaschi tra Toscana, Liguria e aree più settentrionali dello stivale

Nel corso delle prossime ore possibili piovaschi continueranno ad azionarsi in maniera isolata tra la Toscana e la Liguria, ma anche sulle aree più settentrionali dello stivale e più specificamente sull’alto Piemonte e varesotto. Le condizioni meteo altrove, come scritto in precedenza, si manterranno relativamente migliori, seppur con cieli non sempre limpidissimi, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto superiori alla media di riferimento.

