Meteo – Possibile espansione del maltempo su gran parte dell’Italia tra fine weekend ed inizio prossima settimana

Situazione sinottica su Mediterraneo ed Europa

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede il promontorio anticiclonico, che in questi giorni ha portato stabilità diffusa in Italia, muoversi lentamente verso i Balcani, permettendo una maggiore risalita di aria umida da sud-ovest. Una depressione atlantica si sta infatti espandendo verso l’Europa occidentale, favorendo la risalita di correnti umide sul Mediterraneo. Molta nuvolosità va infatti ad interessare il Centro-Nord portando anche delle pioviggini tra Liguria, Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Ampi spazi di sereno invece ancora al Sud.

Prossimi giorni precipitazioni in arrivo su alcune regioni

Tra la giornata di domani e quella di sabato la saccatura atlantica dovrebbe affondare sulla Penisola Iberica, mentre un minimo di pressione andrebbe a muoversi dal nord Africa sul Mediterraneo. Configurazione barica che dovrebbe portare ancora molta nuvolosità in transito al Centro-Nord con anche delle precipitazioni sparse tra Sardegna e regioni del Nord-Ovest, con neve a quote medie sulle Alpi. Inoltre il minimo africano porterà instabilità sulla Sicilia e sulle regioni ioniche con piogge sparse ed anche locali temporali, specie sui settori costieri della Calabria ionica.

Possibile estensione del maltempo sul finire del weekend

Tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana dovremmo avere il rinforzo di un campo di alta pressione tra Scandinavia e Paesi Baltici con massimi al suolo fino a 1040 hPa, spingendo aria fredda da est verso Europa centrale e Mediterraneo, mentre la saccatura atlantica tenderà ad isolarsi con circolazione depressionaria che dovrebbe muoversi tra nord Africa e Mediterraneo occidentale con minimo al suolo fino a 995 hPa. Sulla nostra Penisola dovremmo dunque avere l’interazione tra le due masse di aria differenti, correnti umide e miti da sud e correnti più secce e fredde da est. Questo porterebbe maltempo anche intenso in Italia, ancora presto per i dettagli sulla distribuzione delle precipitazioni ma che sembrerebbe colpire soprattutto il Sud e le Isole e temperature in graduale calo su valori anche leggermente sotto media.

Situazione dinamica anche a seguire

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, anche nel corso della settimana dovremmo avere un robusto anticiclone persistere sulla Scandinavia, spingendo aria fre4dda da est verso l’Europa centrale e che interesserebbe anche l’Italia centro-settentrionale, mentre correnti umide da ovest insisterebbero sul Mediterraneo meridionale interessando il Sud Italia. Situazione dunque da seguire, con il maltempo che potrebbe insistere su alcune regioni, ma comunque ancora molta incertezza data l’elevata distanza temporale.

