METEO ITALIA: piogge e temporali di nuovo verso il Centro-Nord nei prossimi giorni.

METEO: maltempo al Sud ITALIA poi nuovo peggioramento al Centro-Nord, 4 ottobre 2018 – Minimo di bassa pressione con goccia fredda in quota posizionato sulla Tunisia porta condizioni meteo instabili o perturbate al Sud Italia. Nelle prossime ore le piogge interesseranno un po’ tutte le regioni del Sud ma saranno più intense e a carattere di temporale su Calabria, Basilicata, Puglia e localmente sulla Sardegna. Tra domani e il primo weekend di ottobre la goccia fredda risalirà la Penisola portando un nuovo peggioramento meteo anche sulle regioni del Centro e del Nord Italia. A seguire potrebbe muoversi nuovamente sud-est rinnovando condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Sud. Quale evoluzione meteo a seguire? Sul medio-lungo periodo non si vedono nelle ultime uscite dei modelli perturbazioni autunnali per la nostra Penisola. Il tempo dovrebbe comunque rimanere a tratti instabile a causa del transito di gocce fredde alle latitudini mediterranee […]