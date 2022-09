METEO – Maltempo alle porte, scatta l’ALLERTA della PROTEZIONE CIVILE

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo italiano! Situazione sinottica che mostra una vasta area depressionaria posizionata tra paesi Baltici ed Europa centro-occidentale, che dispensa maltempo sul vecchio continente; questa porterà precipitazioni sparse in Italia dalla giornata di domani e per venerdì. Le temperature al momento intorno alle medie del periodo caleranno di qualche grado, fino a 2-4 gradi sotto media specie sui settori occidentali della Penisola; vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio della giornata odierna.

Previsioni meteo nella giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 28 settembre: AL NORD: Al mattino cieli nuvolosi con piogge da isolate a sparse, forti temporali in Friuli. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge sparse ed anche temporali su Friuli e settori alpini, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata residui fenomeni in Friuli, asciutto altrove con graduali schiarite da ovest. AL CENTRO: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, acquazzoni e temporali intensi sul Lazio. Al pomeriggio ancora forti temporali sul Basso Lazio, nuvolosità irregolare altrove con piogge da isolate a sparse. In serata ancora maltempo sul Lazio con fenomeni intensi sui settori meridionali, più asciutto altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge su Molise, Campania, Puglia settentrionale e Sardegna asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni, con fenomeni in intensificazione, con temporali anche di forte intensità. In serata acquazzoni e forti temporali tra Campania e Molise, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Da domani dunque nuova fase di maltempo che coinvolgerà gran parte della penisola, ma entriamo nel dettaglio.

Tendenza meteo: tempo altalenante con perturbazioni in serie

Una saccatura depressionaria affonderà verso il Mediterraneo occidentale nella giornata di domani, comportando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: domani avremo piogge sparse al nord, sulle regioni Tirreniche fino alla Campania; attesi fenomeni più intensi specialmente su Toscana e Sardegna. Il tempo risulterà generalmente più asciutto al sud Italia. La persistenza della circolazione depressionaria porterà piogge e temporali anche venerdì, con ancora maltempo sui medesimi settori. Da segnalare il ritorno della neve dai 1700-1900 metri sull’arco Alpino. Vediamo infine l’allerta meteo emanata per oggi.

Allerta della Protezione Civile

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emesso il seguente bollettino di Vigilanza:

“PRECIPITAZIONI:

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri del Friuli Venezia Giulia, settori appenninici della Toscana, Lazio meridionale, Molise occidentale, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti settori di Friuli Venezia Giulia, Toscana e Calabria, e su settori alpini occidentali, Umbria, zone interne del Lazio centro-settentrionale, Molise centrale, settori occidentali dell’Abruzzo, Sicilia nord-orientale ed occidentale, Sardegna nord-orientale e centro-sud occidentale, con quantitativi cumulati deboli.”

