Meteo – Maltempo anche intenso in arrivo nelle prossime ore su parte d’Italia: ecco i dettagli

Tempo in peggioramento sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi tendenzialmente perturbate, con piogge, temporali e occasionali grandinate che si accendono soprattutto sui settori più interni dello stivale a causa del passaggio di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, subiscono una nuova diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Piogge, temporali e occasionali grandinate erano stati correttamente previsti non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che, per la giornata odierna, aveva infatti ieri diffuso un’allerta valida per alcuni settori. Il maltempo non si è fatto attendere ed anzi si è esteso anche ai settori centrali dello stivale, con clima che comunque rimane tipicamente estivo nelle aree che non vengono coinvolte dall’instabilità.

Maltempo ancora in arrivo nelle prossime ore in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimarranno tendenzialmente perturbate anche nelle prossime ore su parte della nostra Penisola, con l’attivazione di piogge, temporali e possibili grandinate soprattutto sulla Campania e le relative aree costiere. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, i fenomeni potranno essere localmente anche intensi, con un miglioramento atteso su tutto il resto del Paese.

Serata di stabilità e bel tempo su gran parte dello stivale

Buona parte dello stivale farà i conti con l’avanzamento di un miglioramento accompagnato da schiarite quantomeno parziali a causa di un nuovo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale indotto da un rapido recupero dell’Anticiclone africano. Ad eccezione di qualche temporale ancora possibile sul medio Tirreno in maniera isolata, Campania (come scritto) e, fino alla prima parte di serata, sulle Alpi nordorientali, le condizioni meteo resteranno relativamente più stabili e asciutte altrove, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

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