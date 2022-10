Meteo – Novembre al via con un cedimento dell’alta pressione, prime piogge al nord per Ognissanti

Ottobre termina senza piogge e con caldo sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione autunnale è ufficialmente entrata in crisi sull’Italia, ma anche sul resto dell’Europa in questo mese di ottobre. L’anticiclone è stato spesso il principale protagonista durante l’ultimo mese, con poche piogge e caldo decisamente anomalo. Anche questi ultimi giorni di ottobre trascorreranno in compagnia dell’alta pressione sull’Italia, con temperature decisamente anomale per il periodo. Attesi infatti ancora picchi di oltre +25°C in pianura, mentre sulle Alpi si raggiungeranno i +15°C a circa 2000 metri di quota, con le zero termico che sfiorerà i 4000 metri. Assenza di piogge e caldo anomalo contribuiscono ad aggravare la situazione di siccità in cui versa l’Italia in questo 2022.

Avvio di novembre con primi segni di cedimento dell’alta pressione al nord

Meteo – L’anticiclone mostrerà i primi segni di indebolimento con l’avvio del mese di novembre. Il calo barico sul centro Europa favorirà un abbassamento del flusso umido perturbato proprio in concomitanza con la festività di Ognissanti. Tornano le nubi e le piogge quindi sull’Europa nel corso della prossima settimana, dopo il caldo anomalo in atto sul continente europeo. Calo barico che si registrerà anche sulle regioni settentrionali italiane con nubi in deciso aumento e deboli piogge in arrivo sulle regioni di Nordovest. Ognissanti ancora stabile al centro-sud ed Isole, ma con nubi in aumento sulla Sardegna e sulle regioni centrali.

Prima settimana di novembre dinamica, piogge e temporali tra il 3 ed il 5 sull’Italia

Meteo Novembre – L’ultimo mese autunnale esordirà con maggiore dinamicità sull’Italia. L’erosione barica sul centro Europa faciliterà il flusso umido Atlantico a fare il suo ingresso anche sull’Italia. Dopo le prime deboli piogge attese per Ognissanti sulle regioni di Nordovest, un peggioramento più consistente è atteso tra il 3 ed il 5 novembre, questa volta su gran parte d’Italia. Un’ondulazione ciclonica del flusso, riuscirà a farsi strada sul Mediterraneo settentrionale, portando le prime piogge sul nord Italia nella seconda parte di giovedì 3 novembre. Maltempo atteso al nord e regioni centrali per venerdì 4 novembre con piogge e temporali che entro il 5 si trasferiranno anche al sud e Sicilia.

Dopo il maltempo possibile ritorno dell’alta pressione, ma novembre sarà più dinamico

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, l’ultimo mese dell’Autunno potrebbe trascorrere più dinamico sull’Italia. La prima settimana, come anticipato, riporterà infatti le piogge sull’Italia. Secondo le proiezioni a lungo termine nel complesso il mese di novembre potrebbe essere mite, ma con piogge attorno alle medie se non localmente superiori. Un indietreggiamento dei campi anticiclonici potrebbe favorire l’ingresso più deciso delle perturbazioni oceaniche, anche se non mancheranno comunque pause asciutte ed altopressorie, al momento attese per la seconda settimana del mese. Rimanete aggiornati!

