Meteo – Maltempo con piogge e temporali sferzerà l’Italia nelle prossime ore, ecco dove

Tempo localmente perturbato questa mattina

Assistiamo anche nella mattinata odierna a qualche isolato rovescio che sta interessando il meridione e l’Abruzzo, con fenomeni mediamente deboli o al più moderati e piuttosto scarichi di attività elettrica. L’afflusso di correnti nordatlantiche continua a portare condizioni meteo di instabilità sulla nostra Penisola come da qualche giorno a questa parte, accompagnate da un clima piuttosto fresco che fa registrare temperature spesso anche inferiori alla media del periodo.

Un Weekend di Pasqua di maltempo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola nel corso di questo Weekend pasquale sono risultate spesso perturbate, soprattutto sulle regioni centro-meridionali e non ci sarà modo di invertire questo trend nemmeno nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale. Anche la giornata odierna in effetti sarà caratterizzata da maltempo, con la Protezione Civile che ha diramato già da ieri un’allerta valida per alcuni settori dello stivale. E anche il clima continuerà ad essere piuttosto fresco.

Piogge e temporali esploderanno nel pomeriggio

Nel corso delle prossime ore l’afflusso di correnti più instabili di origine nordatlantica determineranno un pomeriggio di maltempo su parte del Paese, con piogge e temporali che andranno letteralmente ad esplodere dalle zone più interne del centro-sud, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi e la neve scenderà solo a quote di montagna.

Tempo in miglioramento in serata con residua instabilità

Le condizioni meteo tenderanno a migliorare in serata sulla nostra Penisola, con rovesci residuali e perlopiù isolati che a quel punto interesseranno la Calabria, ma anche la Puglia centro-meridionale. Sul resto del Paese si registrerà la cessazione della fenomenologia accompagnata persino da qualche schiarita. Le temperature, come già accennato precedentemente, non subiranno variazioni rilevanti rispetto alle precedenti 24 ore.

