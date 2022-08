METEO – TEMPORALI nella notte con GRANDINE di grosse dimensioni a Riccione ha provocato danni e allagamenti

Forte maltempo già nella giornata di ieri su alcune regioni

Nella giornata di ieri una saccatura depressionaria era in movimento dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, spingendo verso levante il promontorio anticiclonico che nella prima parte di settimana aveva protetto l’Italia. Un flusso di correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali ha cosi portato forte maltempo sulle regioni del Nord e su parte del Centro per l’intera giornata, con fenomeni anche a carattere di nubifragio e accompagnati da venti di forte intensità, come ad esempio su Liguria e Toscana.

Forti temporali nella notte su regioni del Centro e Nord-Est

Nel corso delle ore la saccatura saccatura si è avvicinata sempre più al Mediterraneo centrale, spostando verso est il flusso umido e instabile, interessando cosi entro la notte anche gran parte delle regioni centrali. Tra la tarda serata e le ore notturne un lungo fronte temporalesco con direzione sud-ovest nord-est ha portato temporali, anche di forte intensità, su Alto Lazio, Toscana orientale, Umbria, Marche, Romagna e Triveneto, con forti venti ed anche locali grandinate. Maltempo che in alcune città ha provocato anche diversi danni, come vedremo di seguito.

Temporale notturno a Riccione von grandine provoca danni e allagamenti

Come abbiamo appena detto, durante le prime ore della notte un fronte temporalesco ha interessato la Romagna. Come riportato dal sito “www.riminitoday.it”, appena dopo la mezzanotte un forte temporale si abbattuto su Riccione con grandine di grosse dimensioni che ha provocato danni ai parabrezza delle auto e alle coperture. Inoltre, l’abbondanza delle piogge cadute in poche ore, che localmente sono state superiori anche ai 60 mm, hanno provocato l’esondazione del Rio Melo nei pressi del porto, con l’acqua che ha invaso le strade limitrofe. La serie di temporali che si è abbattuta sulla città è stata accompagnata da forti raffiche di vento, i quali hanno divelto anche diversi alberi.

Prossime ore con piogge e temporali sparsi, vediamo dove

Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria con aria più fredda in quota sull’Italia centro-settentrionale. Piogge e temporali sparsi interessano il Friuli Venezia-Giulia, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Nel corso della giornata odierna condizioni meteo che resteranno instabili al Centro-Nord con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale. Miglioramento meteo atteso solo dalla notte.

