Meteo – Temperature verso i +38°C, ma sono in sviluppo i primi temporali

Domenica estiva da nord a sud, salvo brevi acquazzoni pomeridiani in montagna

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo acquazzoni e temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori montuosi, specie del centro-nord. Torna la stabilità nel corso della serata.

Caldo intenso: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso per 5 città

Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime elevate sull’Italia. Attesi infatti valori massimi prossimi ai +33/+35 da nord a sud con punte sino a +37/+39°C sulla Pianura Padana, zone interne di Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 8 città italiane per la giornata odierna, domenica 21 giugno, le seguenti: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

Primi temporali in formazione

Convezione che in queste prime ore del pomeriggio sta prendendo forma sui settori montuosi e pedemontani, in seguito all’elevato calore presente nei bassi strati. I primi temporali sono già in atto sui settori interni della Toscana, Appennino tosco-emiliano e localmente sui settori Appenninici tra Marche, Abruzzo e Lazio. Fenomeni che nelle prossime ore tenderanno ad estendersi anche a parte dell’Umbria ed Arco Alpino, risultando localmente intensi ( consulta l’allerta meteo).

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