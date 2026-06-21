Meteo – Apice del caldo ad inizio settimana, ma attenzione al ritorno di forti temporali

Tempo estivo su tutta l’Italia

Promontorio anticiclonico di matrice subtropicale disteso dal nord Africa sino al centro-est Europa con valori barici alti e livellati attorno ai 1020 hPa sul Mediterraneo centro-occidentale, determinerà condizioni meteo estive anche sull’Italia. Situazione meteorologica caratterizzata quindi da stabilità su tutto il Paese con cieli spesso soleggiati sia lungo le coste che in pianura, fatta eccezione per qualche disturbo sui settori montuosi.

Prossima settimana tra caldo intenso e temporali

Promontorio anticiclonico che non mollerà facilmente la presa, mantenendo prolungate condizioni meteo estive sull’Italia. Avvio della prossima settimana che farà registrare un’ulteriore incremento delle temperature sul nord Italia, ma attenzione anche al ritorno anche di forti temporali di calore, innescati da infiltrazioni instabili in quota.

Apice del caldo entro metà settimana, attese massime fino a +40°C

Ondata di caldo verso l’apice ad inizio settimana sull’Italia. Attesi infatti valori massimi diffusamente superiori ai +35 al nord, settori tirrenici, nord della Puglia, Basilicata e zone interne delle due Isole Maggiori. Attese punte fino a +40°C sulla Pianura Padana e valli interne di Toscana, Lazio ed Umbria. Più contenuti i valori lungo le coste adriatiche e ioniche, ma sempre su valori estivi.

Da lunedì temporali di calore, anche intensi

Infiltrazioni instabili in quota sono attese nella prima parte della prossima settimana, in seguito ad un lieve calo dei geopotenziali sul Mediterraneo centrale. Tra il pomeriggio e le prime ore serali torneranno i temporali di calore non solo sui settori alpini, prealpini e lungo l’Appennino, ma tenderanno ad interessare anche le pianure interne ed occasionalmente le coste tirreniche e la Pianura Padana, specie tra martedì e mercoledì quando potranno risultare localmente intensi.

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