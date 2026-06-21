Meteo Milano – Tempo estivo con tanto sole e caldo intenso; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa. Atteso tempo diffusamente stabile con caldo intenso, salvo qualche disturbo sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 21 giugno caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano. Occasionali temporali ed acquazzoni prenderanno forma su Alpi e Prealpi. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Meteo Milano domani

Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Prossima settimana nel complesso estiva

Anticiclone difficile da scalfire con tempo estivo prolungato. Giornata di martedì nel complesso stabile su Milano con caldo intenso, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Anticiclone atteso anche nella seconda parte della settimana con prevalenza di stabilità e temperature in ulteriore aumento con picchi anche di +40°C sulla Lombardia.

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