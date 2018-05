Meteo / cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sull’ Italia e piogge diffuse in queste ore, tempo perturbato anche nella giornata di domani.

METEO / maltempo in azione sull’ Italia, piogge diffuse specie sulle regioni centrali – 3 Maggio 2018 –Inizio di Maggio contraddistinto dalle piogge e dai temporali in Italia con la Sardegna particolarmente colpita nelle ultime ore, Marche e Abruzzo in queste ore dove sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia in 12 ore. Clima tipicamente primaverile pertanto in questi giorni sull’ Italia con il sole che si alterna con le precipitazioni e le temperature che risultano tuttavia ovunque in linea con la media del periodo. Il tutto viene generato da una perturbazione sul mar Tirreno con valori di pressione minima di 995 hPa la quale è in grado di richiamare imponenti masse di aria molto umida su tutta Italia. Nella giornata di domani, Venerdì 4 Maggio, la situazione meteo risulterà pressochè invariata con nubi irregolari sull’ Italia e precipitazioni associate specie al pomeriggio. Guardate comunque di seguito il video con tutte le previsioni meteo dettagliate per domani:

[…]