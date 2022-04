METEO – Maltempo, intensa GRANDINATA colpisce la zona del nord Italia: chicchi grandi come ceci, i dettagli

Italia alle prese con piogge e temporali

L’Italia assapora un tipo di tempo molto instabile con piogge, temporali e persino un ritorno della neve a quote basse, soprattutto al nord. Dopo mesi di siccità è tornata la pioggia anche in quelle zone dove non si vedeva da oltre 100 giorni anche se chiaramente questo non basterà per frenare l’emergenza che ancora imperversa in molte regioni italiane, soprattutto quelle nordoccidentali. Nel corso delle ultime ore non sono mancati nemmeno fenomeni di un certo rilievo, soprattutto in Piemonte, Toscana, Sicilia e Campania dove si sono registrate anche delle grandinate. Vediamo di seguito quanto è accaduto. Leggi anche: Maltempo invernale sull’Italia con piogge, temporali e neve. Ecco le zone interessate dai fenomeni

Grandinata colpisce il cuneese

Come detto, in queste ore temporali hanno colpito parte delle regioni Tirreniche e finalmente anche quelle del nordovest, zone che più di altre hanno sofferto di siccità estrema e carenza d’acqua. Una grandinata ha interessato nelle ultime ore la zona di Dogliani, nel cuneese, anche se non si sono registrati grossi danni. In zona durante un acquazzone è caduta anche la grandine tanto temuta dai viticoltori. Diverse le aree interessate come riportato daprovinciagranda.it: Biarella, Madonna delle Grazie, Garbiana, Valdibà quelle più interessate dal fenomeno ma per fortuna, essendo le viti ancora in germogliamento, i danni parrebbero trascurabili. Chicchi grandi come dei ceci in mezzo alla pioggia sono riusciti comunque a imbiancare leggermente il paesaggio. Leggi anche: Assalto artico nelle prossime ore, crollo termico e forti piogge in alcune regioni

Maltempo anche in altre regioni

Anche nelle prossime ore nel cuneese sono attese piogge e temporali oltre che a un sensibile calo delle temperature con la neve che arriverà fin verso i 500-600 metri di quota. Piogge e temporali, unitamente a forti venti, stanno interessando anche altre regioni italiane, come la Toscana, la Campania e la Sicilia. Nel salernitano un albero è crollato contro un’abitazione ma senza provocare feriti, mentre in Sicilia fortissime raffiche di vento hanno causato la caduta di alcuni alberi sia nel palermitano che nel messinese. Cosa attendersi per il prossimo weekend? Tutti i dettagli nella prossima pagina. Leggi anche: Maltempo, inondazioni travolgono tutto in Brasile: 66 morti e persone ferite, i dettagli

