Meteo – Maltempo residuo in arrivo, Weekend più stabile, ma con piogge e nevicate comunque in azione: ecco dove

Instabilità caratterizza lo stivale

Ancora una volta ci ritroviamo a commentare l’ennesimo peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge e nevicate a quote relativamente basse che interessano alcuni settori dello stivale (scopri quali). Tale contesto perturbato è accompagnato da condizioni climatiche pienamente invernali, anche laddove il maltempo non si è azionato: le temperature infatti risultano in linea con la media del periodo o poco inferiori ad essa.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continueranno a mantenersi settorialmente perturbate, con piogge e rovesci che si manterranno attivi su alcuni settori (scopri quali), con nevicate che raggiungeranno quote ancora relativamente basse. Il tempo apparirà comunque in prevalenza stabile soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove il clima risulterà ancora una volta invernale, con temperature in linea con la media del periodo o ad essa inferiori.

Maltempo residuo per domani, ma anche nel Weekend

Un corridoio di correnti più fredde e instabili continuerà ad insistere sul bacino del Mediterraneo, portando piogge e nevicate a quote relativamente basse, ma con instabilità che si presenterà in maniera sempre meno diffusa e comunque relegata soprattutto al meridione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale situazione si protrarrà fino ad almeno il Weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e nevicate in arrivo

L’instabilità nel Weekend coinvolgerà soprattutto i settori jonici del Paese, interessando Sicilia e Calabria in primis con neve fin sui 900/1.200 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Saranno possibili isolati, ma intermittenti rovesci ancora sul medio versante adriatico, con fiocchi a quote collinari. Sul resto del Paese le condizioni meteo tenderanno a un miglioramento grazie all’ingresso di correnti settentrionali che assicureranno ancora una volta un clima pienamente invernale.

