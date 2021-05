METEO – Maltempo, un TORNADO viene avvistato a Torredelcampo, Spagna: numerose segnalazioni ma non ci sono gravi danni

Ancora tempo instabile sul nord Italia

Ancora piogge, temporali e un certo calo delle temperature nelle prossime ore sull’Italia nordorientale dove il tempo resterà instabile o al più variabile anche domani. Forte maltempo in azione nel corso delle ultime ore soprattutto al nordest, dove tra Veneto e Friuli tantissimi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per far fronte ad allagamenti e disagi alla circolazione. Forti temporali hanno interessato anche parte del centro, soprattutto Toscana e alcune zone dell’Umbria mentre altrove fenomeni scarsi o assenti e schiarite molto generose, unite a un clima decisamente più caldo. Nella giornata di ieri fenomeni violenti si sono avuti anche in Spagna, colpita dal passaggio di una perturbazione, soprattutto nella parte centro-meridionale e in Andalusia. Leggi anche: Primavera dinamica fino a fine maggio: alternanza tra caldo e temporali

Tornado in Spagna a Torredelcampo

Maltempo nelle scorse ore anche in Spagna, dove il rapido passaggio di una perturbazione ha recato fenomeni anche violenti nel sud del Paese. Non sono mancate grandinate e forti temporali accompagnati anche da venti molto intensi. Un tornado è stato avvistato a Torredelcampo, ad ovest della città di Jaén, con una popolazione di oltre 110.000 abitanti e situata nell’Andalusia. Come si legge su horajaen.com, un tornado ha sorpreso ieri gli abitanti di Torredelcampo, dove si è verificato anche un temporale. Il vortice si è formato piuttosto velocemente e ha toccato terra in zona di campagna. Moltissime le foto e i video che hanno testimoniato quanto accaduto ma fortunatamente non ci sono stati danni gravi. Leggi anche: Giugno parte con temporali ma a seguire rivincita dell’anticiclone? Ultimi aggiornamenti

Non ci sono danni gravi, numerose le testimonianze

Il tutto si è verificato a 150 km ad est di Siviglia e circa 30 a nord di Granada. Momenti di apprensione in zona ripresi anche dai telefonini, molte infatti le foto e i video che sono stati postati sui social a testimonianza di quanto accaduto. Non sono state comunque coinvolte le persone e non si segnalano danni particolari a edifici o automobili. Il fenomeno è durato qualche minuto ma la situazione è andata poi migliorando, tanto che la giornata di oggi è stata ben soleggiata sul comparto meridionale della Spagna e la perturbazione ha già raggiunto la Sardegna e successivamente Toscana e nord Italia. Nel corso dei prossimi giorni si avrà un repentino aumento delle temperature, specie tra domani e mercoledì in attesa di un altro passaggio instabile nella giornata di giovedì in zona. Leggi anche: Nubifragio al nord Italia: fiume di fango invade il centro storico

CONTINUA A LEGGERE