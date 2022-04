METEO – MAREGGIATE ESTREME si abbattono in Australia, le onde raggiungono alcune abitazioni: i dettagli

Miglioramento del tempo sull’Italia con temperature in aumento (specie nelle massime)

Il quadro meteorologico odierno presenta un miglioramento evidente rispetto a quanto osservato tra la giornata di ieri e quella dell’altro ieri, quando le piogge e occasionalmente i temporali erano tornati ad azionarsi sullo stivale. Di conseguenza, le condizioni meteo appaiono quest’oggi per lo più stabili grazie all’elevazione dell’Anticiclone afroazzorriano, responsabile peraltro di un aumento delle temperature che riguarda soprattutto i valori massimi.

Isolate eccezioni di maltempo

Non basta tuttavia la risalita dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana sulla nostra Penisola e il conseguente allontanamento della perturbazione che fino in realtà a questa mattina ha portato effetti residuali sullo stivale, per assicurare condizioni meteo di generale stabilità: si segnalano infatti e si attendono anche nelle prossime ore delle localizzate eccezioni di maltempo in specifiche aree dell’Italia (scopri quali).

Violente mareggiate in Australia

Mentre il maltempo nella giornata odierna ha presentato il suo lato più significativo nella ventilazione, con raffiche finanche i 100km/h in Calabria e qualche danno che ha interessato un Pronto Soccorso, ma fortunatamente senza vittime e/o feriti, dall’altro lato del Pianeta la situazione non sembra essere più di tanto migliore: qualche giorno fa infatti si sarebbero abbattute sulle coste orientali dell’Australia violente mareggiate, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.