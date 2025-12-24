Meteo – Miglioramento in vista per il Weekend, ma con maltempo insistente in alcune aree del Paese: ecco quali

Tempo instabile sull’Italia

Il maltempo è protagonista in questa vigilia di Natale su parte del nostro Paese, con piogge e occasionali temporali che si concentrano principalmente sui settori più occidentali dello stivale, con fenomeni localmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, subiscono peraltro una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con neve che scende infatti fino in collina su alcune aree del nord Italia.

Maltempo anche per Natale

Il maltempo resterà protagonista dello scenario meteorologico del Mediterraneo anche nella giornata di domani giovedì 25 dicembre, nonché Natale, con piogge e possibili temporali in attivazione su Emilia Romagna, regioni nordoccidentali e medio Tirreno nella prima parte, per poi estendersi anche lungo il versante adriatico durante il pomeriggio. I fenomeni, localmente, potranno apparire ancora intensi, specie nella notte, con neve fino in collina al nord e a quote di montagna al centro.

Relativo miglioramento per Santo Stefano

Un relativo miglioramento è in vista per la giornata di venerdì 26 dicembre, nonché Santo Stefano, con maggiore stabilità e persino bel tempo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali del Tirreno, con ventilazione settentrionale più fredda, ma più secca. Persisterà invece il maltempo sulle Isole Maggiori, con fenomeni localmente anche intensi specie sulla Sardegna tirrenica, con piogge e rovesci insistenti, ma residuali anche sul medio-basso versante adriatico, dove la neve scenderà a quote di montagna.

Maltempo solo sulle Isole Maggiori nel Weekend

Nel fine settimana le condizioni meteo progrediranno verso un ulteriore miglioramento, tornando stabili e asciutte anche sul medio-basso versante adriatico. Piogge e possibili temporali potranno tuttavia ancora attivarsi sulle Sicilia e, soprattutto sulla Sardegna: sulle aree meridionali di quest’ultima non sono esclusi fenomeni a tratti anche intensi, specie nella giornata di domenica 28 dicembre. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un netto aumento, soprattutto al settentrione, dove comunque sarà possibile qualche nebbia o foschia.

