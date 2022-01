METEO MILANO – L’ANTICICLONE non molla la presa, atteso un periodo stabile; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Prosegue una fase anomala per la stagione su parte dell’Italia, per l’affermazione di un campo anticiclonico sull’Europa centro-meridionale. Il tempo risulta diffusamente stabile su tutto il Paese con caldo fuori stagione in montagna, mentre freddo di notte ed al primo mattino sui settori di pianura. Nel corso dei prossimi giorni situazione sostanzialmente invariata, poi dopo il 20 gennaio fredde correnti nord-orientali potrebbero raggiungere tutto il Paese. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Prosegue il bel tempo su Milano

Meteo Milano – Prosegue il weekend in compagnia della stabilità su tutta la Lombardia, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1025 hPa. Sole prevalente anche su Milano in questo avvio di giornata, con cieli sereni previsti anche durante le ore pomeridiane e serali. Da segnalare il graduale ritorno dalla prossima notte di foschie e banchi di nebbia, specie tra pavese, mantovano, cremonese e provincia meridionale di Milano. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Assenza di piogge prolungata, gennaio rischia di finire senza sussulti

Meteo Milano – Il campo anticiclonico rimarrà ben saldo sul Mediterraneo centrale anche ad inizio settimana, rinnovando condizioni meteo stabili su tutta la Lombardia. Un momentaneo calo barico si registrerà tra giovedì e venerdì, per il passaggio sul centro-sud Italia di un fronte instabile dal nord Europa, mentre la Lombardia rimarrà sostanzialmente riparata dall’Arco Alpino, con al più il passaggio di nubi. A seguire l’alta pressione riprenderà quota sul nord Italia, seppur con masse d’aria fredde in ingresso dall’est Europa. Gennaio rischia quindi di proseguire con tempo asciutto su Milano.