Meteo Milano – Avvio di settimana sotto il sole: caldo in aumento, temperature oltre i 30°C

Condizioni meteo attuali

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un vasto campo di alta pressione di matrice nordafricana continua a dominare il bacino del Mediterraneo, garantendo tempo stabile e clima pienamente estivo su buona parte dell’Italia. Tuttavia, infiltrazioni umide in quota interessano marginalmente il Nord, portando locali disturbi pomeridiani sui rilievi alpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata di lunedì 9 giugno si apre con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia, inclusa la città di Milano. Nel corso del pomeriggio permangono condizioni di tempo stabile in pianura, con qualche locale addensamento nuvoloso sui rilievi alpini ma senza fenomeni significativi attesi in città. In serata e nottetempo cieli stellati e condizioni generalmente asciutte. Temperature in lieve aumento, con valori compresi tra i +20/+21°C nelle ore notturne e i +29°C nel pomeriggio.Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani

Per la giornata di domani avremo condizioni meteo pressoché asciutte con cieli del tutto soleggiati al mattino; qualche innocuo addensamento sarà possibile in formazione sui rilievi ma senza fenomeni associati. Ancora sereno tra serata e nottata. Temperature previste in ulteriore rialzo comprese tra +22°C e +30°C.

Settimana dal sapore pienamente estivo

L’alta pressione nordafricana si rafforzerà ulteriormente nel corso della settimana, consolidando condizioni di stabilità anche sulle regioni settentrionali. Su Milano e la Lombardia sono attese giornate prevalentemente soleggiate, con possibili temporanei disturbi solo sui rilievi alpini. Le temperature si manterranno su valori sopra la media, con punte massime in pianura che potranno localmente avvicinarsi ai +34/+35°C entro il prossimo weekend.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.