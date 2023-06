Meteo Milano – Caldo estivo e maggiore stabilità; le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Milano, la situazione

Campo barico in deciso rinforzo sul bacino del Mediterraneo, in seguito all’espansione di un promontorio anticiclonico. Masse d’aria calde in risalita dal nord Africa alimentano l’anticiclone, stabilizzando il tempo e dando il via alla prima ondata di caldo di stagione sull’Italia. Giugno volta quindi pagina con la fine del periodo instabile ed a tratti fresco, mentre è in arrivo una seconda parte mensile decisamente estiva. Non mancheranno tuttavia delle insidie su parte del Nordovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Domenica estiva su Milano

Weekend che proseguirà stabile su Milano. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Nel corso del pomeriggio-sera acquazzoni e temporali torneranno ad interessare occasionalmente Alpi e Prealpi, specie Orobiche; asciutto su Milano con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in aumento e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +30°C del pomeriggio.

Meteo lunedì: Innocue nubi in transito su Milano, caldo estivo

Infiltrazioni umide in quota riusciranno ad insinuarsi su parte del Nordovest. Avvio di settimana caratterizzato tuttavia da tempo stabile su Milano, ma con nubi medio-alte di passaggio, alternate ad ampie schiarite. Acquazzoni e temporali sono invece attesi nel corso del pomeriggio sui settori alpini e prealpini. Caldo in ulteriore aumento con temperature minime attorno ai +22°C, caratteristici di notti tropicali, mentre le massime raggiungeranno i +31°C. Prossima settimana tra caldo e qualche disturbo, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana tra prima ondata di caldo e qualche disturbo

Promontorio anticiclonico che determinerà una prima parentesi estiva sulla Lombardia. In pianura prevarrà il bel tempo almeno fino a metà della prossima settimana con sole prevalente o al più innocue velature in transito. Caldo in aumento con valori massimi attesi fino a +32°C. Qualche disturbo tornerà ad interessare i settori alpini e prealpini, con acquazzoni e temporali che la notte di martedì potranno al più lambire la provincia nord di Milano. Fine del caldo e ritorno dell'instabilità da venerdì 23 giugno, ma da confermare. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile tra oggi e la prima parte della prossima settimana con caldo in aumento. Atteso il primo periodo estivo di stagione.