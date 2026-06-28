Meteo Milano – Caldo intenso, ma tornano i temporali sulla Lombardia; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 28 giugno caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini con possibile successivo coinvolgimento anche di Milano, stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento e comprese tra +28/+29°C di minima ed i +35/+36°C di massima.

Meteo Milano domani

Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini con successivo coinvolgimento anche di Milano. Residui fenomeni non sono esclusi anche durante le ore serali. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +28/+29°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Prossima settimana tra caldo e temporali

Giornata di martedì nel complesso instabile nel corso del mattino e primo pomeriggio su Milano, ma con possibili acquazzoni e temporali sino alle prime ore serali. Tempo incerto anche mercoledì con rischio acquazzoni e temporali, poi possibile una seconda parte di settimana più stabile. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo.

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