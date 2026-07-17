Meteo Milano – Cieli variabili nel Weekend, ma con stabilità persistente in città: ecco le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, con qualche temporale sulle Alpi

Condizioni meteo di prevalente stabilità e bel tempo avvolgono ancora la nostra Penisola grazie agli effetti predominanti di un campo di Alta pressione di origine africana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Qualche temporale si aziona da questo pomeriggio solo sulle Alpi e, nello specifico di queste ore, sul Trentino Alto Adige, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi pertanto su valori elevati.

Previsioni meteo Milano oggi

Le condizioni meteo sono rimaste stabili e asciutte nella giornata odierna a Milano, dove i cieli, nuvolosi nella notte, hanno lasciato spazio a schiarite anche ampie a seguire. Tale situazione si reitererà anche nelle prossime ore, coerentemente con quanto si riscontrerà anche sul resto dello stivale, con temperature che, in questo contesto, sul capoluogo lombardo, si attestano quest’oggi tra i +24°C di minima e i +33°C di massima circa.

Stabilità e bel tempo per domani

Gli effetti dell’Anticiclone africano saranno dominanti anche nella giornata di domani sabato 18 luglio a Milano, dove i cieli resteranno sereni o, al più in serata, da poco a parzialmente nuvolosi, nonostante un peggioramento atteso al nordest. Le temperature, in questo contesto, subiranno un nuovo e ulteriore aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Maggiore nuvolosità per domenica, ma con tempo sempre stabile

Maggiore nuvolosità coinvolgerà invece Milano per la giornata di domenica 19 luglio, quando i cieli risulteranno anche particolarmente nuvolosi al mattino, ma con ampie schiarite a seguire già dal pomeriggio. Le condizioni meteo, pertanto, rimarranno stabili e asciutte nonostante la variabilità del Weekend, con temperature che, questa volta, subiranno una diminuzione sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

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