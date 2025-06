Meteo Milano – Correnti umide portano nuvolosità con piogge e temporali, migliora i prossimi giorni con rialzo termico

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione distesa tra Mediterraneo ed Europa orientale garantisce stabilità sull’Italia centro-meridionale, mentre un flusso di correnti umide lambisce il Nord portando instabilità con nuvolosità e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Condizioni meteo che si fanno più instabili su Milano e la Lombardia. Al mattino attesa nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto e locali acquazzoni sui settori alpini e prealpini. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge sparse su tutti i settori, Milano inclusa. Possibili fenomeni anche a carattere temporalesco. Graduale miglioramento tra la serata e la notte ma con ancora dei residui fenomeni. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo su Milano e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.

Previsioni meteo Milano per domani

La giornata di domani risulterà più stabile su Milano e la Lombardia. Al mattino molti addensamenti, anche bassi e compatti ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con acquazzoni da isolati a sparsi. Più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite, anche se non è escluso l’arrivo di qualche rovescio isolato in sconfinamento dai rilievi alpini. Tra la serata e la notte tempo per lo più stabile con qualche velatura in transito, salvo residui fenomeni sui settori alpini. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature di nuovo in rialzo su Milano e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.

Tendenza meteo

Per il weekend atteso un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo con il flusso perturbato che si alza leggermente di latitudine. Su Milano e la Lombardia atteso cosi un aumento della stabilità, con piogge solo sulle Alpi specie a carattere di stampo pomeridiano e soleggiato altrove. Temperature in aumento e che su Milano torneranno a sfiorare i 30°C. Giornate estive attese anche per la prossima settimana per la persistenza dell’alta pressione, ma per ulteriori dettagli seguite i nostri prossimi aggiornamenti.

