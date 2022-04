METEO MILANO – Instabilità in aumento, ombrelli a portata di mano nei prossimi giorni; LE PREVISIONI

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Campo barico in progressivo cedimento sull’Italia, sta determinando l’intrusione di masse d’aria più fresche ed instabili in quota a partire dalle regioni settentrionali. Maggio esordirà con tempo incerto su gran parte del Paese, per il passaggio in quota di masse d’aria instabili con rischio acquazzoni e temporali su molte regioni. Vediamo le condizioni meteo attese oggi e durante la festa della Liberazione sulla città di Milano.

Meteo instabile tra oggi e domani su Milano

Meteo instabile su Milano. Il cedimento del campo barico sul nord Italia ha favorito l’ingresso di un debole sistema nuvoloso sulle regioni di Nordovest. Giornata odierna al via con cieli grigi su Milano, ma con tempo sostanzialmente asciutto. Nel corso delle ore pomeridiane e serali alternanza di nubi a schiarite con acquazzoni possibili sui settori alpini e prealpini, in estensione a quelli di pianura tra la tarda sera e la prossima notte. Rischio pioggia anche su Milano tra la notte e le prime ore di domani, domenica 1 maggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Al via una settimana tra acquazzoni e temporali

Meteo Milano – Mese di maggio al via con tempo instabile su gran parte dell’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà ad ovest del nostro Paese, favorendo il transito di masse d’aria più fresche in quota, anche nei prossimi giorni. In tal modo sulla Lombardia le giornate trascorreranno con nubi sparse alternate a schiarite, ma con rischio pioggia sempre presente anche su Milano almeno fino alla giornata di mercoledì. Non mancheranno le pause asciutte, ma anche i temporali nei prossimi giorni attesi loscamente anche di forte intensità.

Altalena termina nei prossimi giorni

Meteo Milano – La variabilità atmosferica presente nei prossimi giorni, determinerà continue variazioni dal punto di vista termico su Milano. La giornata odierna vedrà le temperature comprese tra un valore minimo di +15°C ed uno massimo di +22°C. Giornata di domenica e lunedì con temperature comprese tra i +12°C della notte ed i +20°C del primo pomeriggio, mentre tra martedì e mercoledì si registrerà un calo nei valori diurni attesi non oltre i +18°C per via di condizioni meteo più instabili.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo Milano incerto con rischio pioggia specie dalla prossima notte, con temporali attesi la prossima settimana.