Meteo Milano – Maltempo e clima freddo, neve a bassa quota in Lombardia con possibili fiocchi anche in città

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia nella morsa del maltempo invernale, con temporali e nubifragi sulle regioni tirreniche, accompagnati da vento forte e raffiche di burrasca, mentre al Nord avremo nevicate anche fino a quote basse su alcune regioni. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 17 Gennaio: al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge da isolate a sparse che dalla Lombardia meridionale si estenderanno a tutti i settori entro la tarda mattinata, con neve sui rilievi a quote collinari. Al pomeriggio avremo infatti precipitazioni sparse su tutto il territorio lombardo, con neve su Alpi e Prealpi oltre i 200 metri. Attesi fiocchi sul Pavese e sui settori occidentali della provincia di Milano, al limite il centro città che potrebbe vedere acqua mista a neve (così come le città di Monza, la Brianza ed il Lodigiano). In serata avremo ancora neve a bassa quota, con accumulo dai 100-150 metri di altezza. Fenomeni in esaurimento nella notte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature tenderanno a diminuire, comprese su Milano tra +3°C ed i +4°C.

Meteo Milano domani

Per la giornata di domani è atteso un periodo più asciutto su Milano e la Lombardia: al mattino avremo tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità irregolare e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento ma ancora senza fenomeni associati. Deboli precipitazioni in arrivo nella notte specie sulla Lombardia meridionale, con possibile neve fino in pianura tra Pavese e Lodigiano.

Tendenza meteo per i prossimi giorni a Milano. Le temperature risulteranno stabili, comprese su Milano tra 2°C e 5°C.

Tendenza meteo di Milano: maltempo invernale a più ripetizione

La settimana vedrà condizioni meteo invernali sulla Lombardia, per la discesa di correnti polari sull’Italia. Come già detto, nella giornata odierna avremo maltempo con precipitazioni sparse che potrebbero risultare nevose a bassissima quota, con qualche fiocco sino ai settori di pianura occidentali. Tanta neve in arrivo sulle Alpi, con accumuli abbondanti fin sotto i 1000 metri. Fase invernale che potrebbe perdurare per tutta la settimana, rimanete aggiornati!





