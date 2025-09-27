Meteo Milano – Oggi maltempo sulla Lombardia, ma da domani atteso un deciso miglioramento; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Goccia fredda sul centro Europa tenderà a penalizzare ancora il tempo sulle regioni settentrionali con un avvio di weekend incerto. Da domenica atteso un deciso miglioramento con stabilità ad avvio di settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano sabato 27 settembre
Giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo instabili sulla Lombardia. Al mattino molte nubi su tutta la regione con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi a partire dai 1800-2000 metri. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con tempo ancora incerto su Milano, ma con tendenza al miglioramento serale. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo su Milano e comprese tra i +13/+14°C della notte ed i +16/+17°C del pomeriggio.
Meteo Milano domenica 28 settembre
Weekend che proseguirà con un deciso miglioramento del tempo. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo innocui addensamenti bassi sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Stellato nottetempo. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime su Milano e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile, poi possibile breve peggioramento
Meteo che si manterrà stabile sulla Lombardia e sulla città di Milano anche nella prima parte della prossima settimana con bel tempo tra lunedì e martedì. A seguire possibile un breve peggioramento per il passaggio di un impulso freddo con rischio acquazzoni nella giornata di mercoledì. Temperature in nuovo calo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.