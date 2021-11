METEO MILANO – Settimana CUPA con molte NUBI sulla LOMBARDIA e qualche pioggia, la TENDENZA

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Sulle regioni del nord Italia si estende un fronte freddo, innescato da un minimo di bassa pressione posizionato a ridosso della Sardegna. Questo raggiunge anche il Friuli Venezia Giulia dove in queste ore sta nevicando a quote decisamente basse. Su Milano le condizioni meteo risultano ancora stabili anche se nelle prossime ore non è da escludersi l’arrivo di qualche pioggia. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Milano oggi

Meteo oggi – Giornata odierna caratterizzato da maltempo e nuvolosità compatta specie sui settori meridionali; neve al di sopra dei 1400 metri sulle Alpi di confine. Anche nel corso delle ore pomeridiane le condizioni meteo rimarranno le medesime, con ancora qualche apertura tra le aree di Lecco e Sondrio. Su Milano possibili isolati rovesci, sulle aree più meridionali. In serata precipitazioni in esaurmento con nuvolosità alternata a schiarite. Le temperature risulteranno piuttosto compatte, comprese tra 7°C e 11°C. I venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Giornata di domani caratterizzata da ampie schiarite sulla Lombardia centro-settentrionale e nuvolosità irregolare sui settori adiacenti alla Val Padana. Al pomeriggio avremo nuvolosità irregolare in transito e cieli poco nuvolosi sui settori Alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ancora in compagnia di molte nubi. Temperature comprese tra 5°C e 13°C sul capoluogo. Ventilazione ancora debole in prevalenza dai quadranti settentrionali. Vediamo a seguire la tendenza per la seconda parte della settimana.