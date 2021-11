METEO – Neve in DIRETTA fino a bassa QUOTA sulle ALPI, ecco le località coinvolte

Situazione meteo in Italia, fronte freddo in azione

Buongiorno e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un centro di bassa pressione posizionato a ridosso della Sardegna che sta dispensando maltempo sulla nostra penisola. Un fronte freddo si estende dal Piemonte fino al Friuli-Venezia Giulia con una linea di precipitazioni estesa. Proprio in questi minuti la neve sta facendo ritorno sulle Alpi con accumuli decisamente a bassa quota sulle regioni del nord-est. Sul resto della penisola condizioni di maltempo con nuvolosità a tratti compatta, specie al centro-sud. Vediamo nelle prossime ore dove saranno concentrate le piogge.

Forti piogge in arrivo sulle regioni Tirreniche

Focus piogge – Il vortice di bassa pressione di cui abbiamo parlato pocanzi, darà adito a maltempo reiterato sull’Italia. Previste ancora piogge, anche a tratti intense su Lazio, Abruzzo, Campania e sui versanti occidentali della Sicilia dove sono attesi anche possibili nubifragi. Previste piogge sparse sulle regioni del sud e sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. A seguire il tempo potrebbe subire una ripresa, grazie all’espansione di un campo di alta pressione.

Estate di San Martino nel medio termine

Dalle ore serali di martedì un campo di alta pressione si estenderà raggiungendo dapprima la Grecia per poi formare un vero e proprio ponte sull’Europa centrale, agganciando un altro cuneo d’alta pressione di origine azzorriana. Questo movimento includerà anche la nostra penisola, che tra il 9 ed il 10 novembre avrà una tregua dal maltempo. Questa fase potrebbe avere via breve in quanto entrambi i principali modelli matematici ipotizzano l’arrivo di una poderosa perturbazione a carattere invernale per il fine settimana. Ma di questo ne parleremo nei prossimi editoriali.

