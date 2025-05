Meteo Milano – Settimana instabile con piogge e temporali fino a giovedì, a seguire possibile miglioramento

Condizioni meteo attuali

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il Mediterraneo centrale è attualmente interessato da una vasta saccatura depressionaria in discesa dall’Europa occidentale, responsabile di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo anche sul Nord Italia. La Lombardia si trova coinvolta in un contesto di instabilità atmosferica diffusa, con piogge e temporali che insisteranno nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata odierna vedrà tempo perturbato su Milano e su gran parte della Lombardia. Al mattino cielo molto nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni e temporali localmente intensi, in particolare sulla fascia centro-settentrionale della regione. Anche in serata e durante la notte il maltempo si manterrà attivo, con rischio di fenomeni a tratti forti anche sul capoluogo lombardo. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi e in calo in quelli massimi: attesi a Milano tra +14/+15°C e +17/+18°C. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Previsioni meteo Milano per martedì 6 maggio

Meteo domani – Anche la giornata di martedì sarà all’insegna dell’instabilità. Nubi diffuse fin dal mattino con piogge sparse che potranno intensificarsi nel corso del pomeriggio, accompagnate da temporali, specie sulle aree settentrionali della Lombardia. Su Milano non sono esclusi nuovi rovesci, soprattutto tra pomeriggio e sera. In nottata fenomeni in progressivo attenuamento. Temperature stazionarie o in lieve calo, comprese tra +12/+13°C e +18/+19°C.

Tendenza meteo per la settimana su Milano

L’instabilità proseguirà anche nei giorni successivi: fino a giovedì il tempo rimarrà incerto, con frequenti occasioni per piogge e temporali sparsi. Solo da venerdì 10 maggio potrebbe profilarsi un temporaneo miglioramento con schiarite più ampie. Le temperature rimarranno su valori inferiori alla media del periodo fino a giovedì, mentre saranno in graduale rialzo nel weekend, quando si potrebbero superare nuovamente i +20°C.

Meteo su Milano in peggioramento dal pomeriggio, atteso il ritorno della pioggia e temporali nei prossimi giorni con temperature in brusco calo.