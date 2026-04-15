Meteo – Piogge e temporali ancora in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Quadro instabile sull’Italia, con maltempo anche in serata

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano un quadro ancora instabile per il nostro Paese, con piogge e occasionali temporali che hanno preso vita sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali e che, questo pomeriggio, hanno sconfinato fin sulle aree interne del Lazio. Qualche nota di maltempo si è attivata anche sulle aree più settentrionali dello stivale, con condizioni meteo che in questo momento stanno relativamente migliorando in questi ultimi due settori. Rovesci e possibili temporali potranno invece continuare ad interessare il medio versante adriatico e il sud per il resto della serata, sia pur in forma meno diffusa.

Maltempo in esaurimento entro il mattino, poi nuovi temporali nel pomeriggio

Le condizioni meteo progrediranno verso un temporaneo miglioramento nel corso della prossima notte, con ultimi rovesci via via in esaurimento al sud e medio versante adriatico. Al mattino piogge e rovesci potranno interessare esclusivamente il versante jonico, in particolare della Calabria. Nel pomeriggio, un nuovo peggioramento potrebbe vedere lo sviluppo di rinnovati temporali principalmente sulle aree interne del centro-sud e delle Isole Maggiori, con occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere e con qualche possibile temporale anche sulle Alpi nordorientali. Il tempo tornerà comunque a migliorare in tutta Italia entro sera, quando risulterà generalmente stabile e asciutto. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata occidentale, Puglia settentrionale e sui settori meridionali di Umbria e Marche, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni di Lazio, Abruzzo e Molise, su Sardegna meridionale, Calabria meridionale e Sicilia centro-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale aumento, localmente sensibile nei valori massimi al Centro-Nord. Venti: localmente forti settentrionali su Puglia e settori ionici peninsulari. Mari: localmente molto mossi lo Ionio ed inizialmente il Mare e Canale di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 16 aprile 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

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