Meteo Torino – Nubi in transito, ma con stabilità persistente e temperature in aumento: le previsioni

Tempo perturbato su parte dello stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono della presenza di un vortice depressionario presente sul Mediterraneo meridionale, con piogge, rovesci e occasionali temporali che investono principalmente il medio versante adriatico e le regioni meridionali e qualche nota di maltempo anche sulle aree interne del Lazio e su quelle più settentrionali dello stivale, Torino esclusa, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, galleggiando intorno alla media di riferimento.

Previsioni meteo Torino oggi

Al netto di cieli in prevalenza nuvolosi che hanno caratterizzato la prima parte di giornata, dal pomeriggio parziali schiarite sono avanzate su Torino, dove le condizioni meteo sono rimaste pertanto stabili e asciutte e tali resteranno anche in serata, contrariamente a quanto avverrà più a sud sull’Italia. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +13°C di minima e i +21°C di massima circa.

Ampie schiarite nella seconda metà di domani, con temperature in aumento

Nella giornata di domani giovedì 16 aprile le condizioni meteo tenderanno a migliorare sostanzialmente ovunque, con l’attivazione di piogge e temporali solo pomeridiani e relegati alle aree interne del centro-sud. Pertanto, il tempo rimarrà stabile e asciutto a Torino, con ampie schiarite peraltro in avanzamento dal pomeriggio, quando i cieli risulteranno pressoché sereni. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro un netto aumento nei valori massimi, al netto persino della diminuzione di quelli minimi.

Rinnovati disturbi nuvolosi per venerdì, con minime in nuovo aumento

Rinnovati disturbi nuvolosi torneranno a transitare sui cieli sabaudi per la giornata di venerdì 17 aprile, più precisamente a partire dal mattino dopo una notte sostanzialmente stellata. Le condizioni meteo, tuttavia, si manterranno ancora stabili e asciutte a Torino, con temperature che, in questo caso, subiranno un nuovo e netto aumento nei valori minimi, a fronte della stazionarietà o della lieve diminuzione di quelli massimi.

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