Meteo Milano – Tanto sole, qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e caldo in aumento per un weekend rovente

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’anticiclone africano prosegue la sua graduale espansione su Mediterraneo ed Europa con asse del promontorio che da ovest si avvicina al Mediterraneo centrale ed Europa centrale, portando stabilità atmosferica e un aumento delle temperature. Su Milano e la Lombardia il tempo si mantiene ampiamente stabile e soleggiato, ma con clima progressivamente più caldo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di giovedì che si preannuncia stabile e soleggiata su Milano, con cielo in prevalenza sereno al mattino e durante le ore pomeridiane. Ancora una volta saranno le Alpi a vedere possibili brevi fenomeni di instabilità pomeridiana, mentre in città dominerà il caldo estivo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in rialzo e comprese su Milano tra i +23/+25°C e massime comprese tra +32/+33°C. Ventilazione debole o assente e clima afoso nelle ore centrali.

Meteo Milano domani

Giornata di domani ancora con stabilità diffusa sulla Lombardia. Al mattino avremo infatti sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo dell’instabilità sui rilievi alpini con possibili locali temporali. Tra la serata e la notte torna il tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in lieve ulteriore aumento e comprese su Milano tra i +25/+27°C e massime comprese tra +34/+35°C. Ventilazione debole o assente e clima afoso nelle ore centrali.

Verso un weekend rovente: caldo in ulteriore aumento

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione nordafricana continuerà a rafforzarsi sull’Italia, garantendo tempo stabile ma anche un progressivo aumento delle temperature. Su Milano, attese giornate di piena estate, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima sempre più caldo. Il picco dell’ondata di calore è atteso infatti nel weekend, quando le massime potrebbero toccare i +36/+37°C in città. Condizioni afose soprattutto nelle ore serali e notturne, con minime che non scenderanno sotto i +24/25°C. Caldo in lieve attenuazione la prossima settimana ma che comunque continuerà a farsi sentire.

