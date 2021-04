METEO MILANO – Tempo instabile fino al WEEKEND, grazie al FLUSSO ATLANTICO avremo piogge intense e TEMPORALI

Situazione meteo sul territorio italiano

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Cento Meteo Italiano. Una vasta saccatura si estende dall’Europa nord-orientale verso la Penisola Iberica, contenendo vari minimi depressionari. Sul territorio italiano viene cosi instaurato un flusso umido sud-occidentale con vari impulsi instabili che colpiranno le regioni centro settentrionali. Nella giornata odierna saranno le regioni centrali e di nord-ovest ad essere colpite maggiormente dalle piogge. Più stabile invece al sud, dove le correnti sud occidentali porteranno soprattutto un aumento delle temperature. Andiamo a vedere le previsioni meteo per la città di Milano

Previsioni meteo per la città di Milano, oggi cielo nuvoloso

Previsioni Milano – Nella giornata odierna le precipitazioni riguarderanno soprattutto le regioni centrali del nostro Paese e delle piogge colpiranno anche il Piemonte e la Liguria, mentre il resto del settentrione avrà condizioni meteo più asciutte. Sulla città di Milano e la Lombardia avremo quindi cieli nuvolosi per tutto l’arco della giornata ma con precipitazioni scarse o nulle. Qualche possibilità di pioggia in serata sulle zone orientali della regione e sulle zone a ridosso dei rilievi. Temperature miti su tutta la regione, con estremi sulla città di Milano tra i 10°C del primo mattino e i 18°C delle ore centrali della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo Milano domani – Nella giornata di domani un nuovo impulso instabile interesserà la penisola Italiana, con precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali. Sulla città di Milano e la Lombardia i cieli saranno molto nuvolosi con piogge isolate già dal primo mattino. Nel corso delle ore le precipitazioni diverranno diffuse ed aumenteranno di intensità, soprattutto nelle ore pomeridiane. Saranno possibili anche dei rovesci e temporali. Le piogge persisteranno per l’intero arco della giornata, con attenuazione nelle ore serali. Temperature in aumento nei valori minimi e in live calo in quelli massimi. Andiamo ora a dare uno sguardo alle previsioni meteo fino al weekend.