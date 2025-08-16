Meteo Milano – Tempo mediamente stabile e caldo intenso fino ad inizio settimana

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Lacuna barica in quota presente sul Mediterraneo centro-meridionale penalizza in particolare le regioni meridionali e parte del centro, mentre il nord al momento è più protetto dall’alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di sabato che vedrà nel corso del mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio tempo stabile con ampio soleggiamento su Milano; qualche acquazzone o temporali prenderà forma a ridosso delle Alpi e Prealpi, ma in rapido dissolvimento serale. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +34/+36°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 17 agosto

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sulla Lombardia con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Milano, mentre acquazzoni e temporali potranno prendere forma su Alpi e Prealpi. Nubi sparse nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +33/+35°C del pomeriggio.

Avvio di settimana ancora stabile, poi tendenza al peggioramento

Prossima settimana che vedrà un cedimento dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno inizialmente mediamente stabili sulla Lombardia, salvo il rischio di temporali pomeridiani nella giornata di lunedì. Tempo più asciutto nella giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di un impulso perturbato con forte maltempo e brusco calo termico.

