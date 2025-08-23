Meteo – Settembre al via con rischio maltempo, poi colpo di coda dell’Estate?

Estate meteorologica verso la conclusione

Estate meteorologica che si concluderà con la fine del mese di agosto. L’ultima settimana stagionale farà registrare anomalie di pressione negative sull’Europa centrale sino al Mediterraneo settentrionale, mentre positive sull’Islanda e Mediterraneo meridionale. Atteso un flusso oceanico perturbato ancora molto vivace con possibili nuovi passaggi instabili sull’Italia, specie settentrionale e parte del centro. Al sud un aumento della pressione favorirà una maggiore stabilità con temperature attese in deciso aumento da metà settimana sino a portarsi al di sopra delle medie del periodo.

Autunno meteorologico al via con maltempo su parte del Paese?

Con settembre ci sarà il passaggio alla stagione autunnale. Centri di calcolo probabilistici mostrano un avvio del mese con anomalie di pressione ancora negative insistere sull’Europa centrale sino al Mediterraneo settentrionale. Possibili nuovi affondi perturbati su parte dell’Italia, specie centro-settentrionale, mentre al momento le regioni meridionali potrebbero essere più protette da una maggiore invadenza dell’alta pressione. Le temperature risulterebbero inferiori alle medie del periodo al centro-nord, mentre di poco superiori al sud e Sicilia.

Settembre verso un colpo di coda dell’Estate?

Dopo un avvio di settembre a rischio maltempo, la seconda decade del mese sembrerebbe indirizzata verso condizioni meteo più stabili ed una ripresa delle temperature sul Mediterraneo, grazie al probabile ritorno dell’alta pressione. Non è quindi esclusa una pausa stabile e mite per un colpo di coda dell’Estate durante la seconda settimana di settembre.

Seconda parte di settembre mite ed asciutta?

Tendenza meteo a lunghissimo termine a bassa predicibilità. Dopo un avvio perturbato, il mese di settembre potrebbe andare incontro ad un prosieguo più stabile e con una maggiore invadenza dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo. Non è quindi esclusa una seconda parte mensile mite e con scarse precipitazioni. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.