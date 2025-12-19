Meteo – Peggioramento in arrivo in Italia nelle prossime ore con piogge e possibili temporali: i dettagli

Tempo perlopiù stabile, con qualche eccezione di maltempo ancora in Toscana
In un contesto di prevalente stabilità e relativo bel tempo grazie alla presenza dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo centrale, qualche eccezione di maltempo si conferma invece sulla Toscana, dove comunque sta andando gradualmente ad esaurirsi. Nuvolosità avanza, in maniera anche consistente, sulle aree più meridionali dello stivale, a causa dell’imminente risalita di una circolazione depressionaria a nord del continente africano.
Allerta meteo della Protezione Civile
Il quadro previsionale era stato correttamente previsto non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che, in effetti, già da ieri, aveva diffuso un’allerta valida per alcuni settori del Paese. Alcuni di questi devono ancora assistere all’ingresso dei rovesci, o quantomeno dei rovesci più consistenti, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi mediamente oltre la media di riferimento.
Peggioramento in arrivo in Sicilia nelle prossime ore
Un peggioramento delle condizioni meteo sta avanzando già in questo momento e avanzerà ancor di più nel corso delle prossime ore sulla Sicilia, con piogge e possibili temporali in ingresso soprattutto sulle aree più meridionali della regione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche rovescio potrebbe inoltre coinvolgere anche la Calabria jonica, meno diffuso e con fenomeni mediamente più blandi.
Maggiore stabilità altrove con clima che resta relativamente mite
Condizioni meteo di maggiore stabilità si registreranno altrove, dove pure la nuvolosità comunque transiterà in maniera occasionalmente anche densa. Questo ostacolerà molto l’inversione termica notturna, con le temperature che pertanto si manterranno relativamente elevate, considerato il momento della giornata e il periodo dell’anno in cui queste vengono registrate, confermando un clima relativamente mite in tutto il Paese.
